فرنسا تمنع مسؤولين جزائريين من دخول أراضيها (تفاصيل)

وكالات

أعلن وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ بلاده تدابير مشددة ضد بعض المسؤولين الجزائريين، تشمل منعهم من دخول الأراضي الفرنسية.

وفي مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، أوضح بارو أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تطورات سياسية، حيث تم اتخاذ القرار بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، بالإضافة إلى رفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الجزائريين الذين تم طردهم من البلاد.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الإجراءات ليست دائمة، بل هي قابلة للتراجع في حال استئناف التعاون بين البلدين.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار الضغط على الجزائر لتلبية مطالب فرنسا في مجالات التعاون المشترك.مشيرا إلى أنه: "إذا لم يُلاحظ أي تطور في هذا السياق فأنا مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أن رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين تم طردهم من فرنسا هو أمر غير مقبول، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى مآسٍ، في إشارة إلى حادثة هجوم بسكين في مدينة مولوز اتهم جزائري تم رفض عودته إلى بلاده من قبل السلطات الجزائرية بتنفيذها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس من العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، حيث ما تزال الملفات السياسية والحقوقية تثير الجدل بين البلدين، مما يعكس تصعيدًا دبلوماسيًا في العلاقة بين الجانبين.