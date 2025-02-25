مسؤول إسرائيلي: نتوقع الإفراج عن آخر 4 أسرى من المرحلة الأولى الخميس

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إنه يتوقع الإفراج عن آخر 4 أسرى متبقين من المرحلة الأولى من الصفقة بعد غد الخميس.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل ستمنح حماس وقتا لتقرر كيفية المضي بعد الإفراج عن الأسرى الأربعة.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قبوه إن أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل، مؤكدا أن أزمة صفقة الأسرى كانت غير ضرورية على الإطلاق.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الرفيع، أن الأزمة نشأت بسبب قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.