سلطات الاحتلال تسحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي من الأوقاف الفلسطينية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت صلاحيات بشأن الحرم الإبراهيمي من الأوقاف الفلسطينية إلى هيئة إسرائيلية.

وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤدي لاستئناف أشغال بسقف منطقة الصحن في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأوضحت، أن القرار الإسرائيلي يتزامن مع مطالبة المستوطنين بتحويل صحن الحرم الإبراهيمي إلى مكان عبادة لهم.

من جانبها، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، إنها صاحبة السيادة على المسجد الإبراهيمي الشريف، مؤكدة أن "أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني والتاريخي تعد انتهاكا واعتداء على هذه السيادة والولاية القانونية والدينية والسياسية على مقدس من المقدسات الإسلامية، وعلى معلم تراثي هام وحساس يمس كل المسلمين ما يتعرض له من اعتداءات".

وشددت الوزارة الفلسطينية، على أن "المسجد الإبراهيمي ملكية وقفية خالصة للمسلمين ولا يحق لأي كان، مهما امتلك من قوة، العبث فيه وتغيير معالمه، أو يسعى بأي شكل من الأشكال لطمس هويته الدينية وتهويد ما تبقى من أجزائه، والاحتلال وهو يمارس انتهاكاته واعتداءاته اليومية، يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي وضعت المسجد على قائمة الموروث الحضاري عام 2017".

وذكرت الأوقاف في بيانها، أنه "في سياق منهجية الاحتلال الحثيثة في بسط سيطرته على المسجد وتحويله لكنيس يهودي خالص تمارس فيه تعاليمه التلمودية؛ يحاول الاحتلال سقف صحن الحرم التي حاول تمريرها قبل عدة أشهر، إلا أنه تراجع عن محاولاته، بوقوف أبناء مدينة الخليل ومؤسساتها الرسمية والأهلية في الدفاع عن الحرم".

وأكدت الوزارة "رفضها القاطع لممارسات الاحتلال بأشكالها كافة، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وأبناء مدينة الخليل خاصة لحمايته والمرابطة فيه، فبجهودهم وعلى أيديهم تنكسر جميع المؤامرات والمخططات لتغيير معالمه"، وفق ما جاء في بيان وزارة الأوقاف.