"طائرتان على المدرج دون إذن".. لحظات تحبس الأنفاس في مطار شيكاغو (فيديو)

كتب- محمد جعفر

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" وأخرى خاصة دخلتا المدرج دون إذن، مما كاد أن يؤدي إلى حادث خطير في مطار شيكاغو الدولي صباح الثلاثاء.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية في حادثة هبوط الطائرة "رحلة 2504"، التابعة لشركة ساوث ويست للطيران بسلام في مطار شيكاغو بعد أن اضطر طاقم الطائرة إلى القيام بجولة حول المطار لمنع وقوع حادث محتمل، وفقًا لما أوردته لشركة ساوث ويست للطيران.

واقعة خطيرة في مطار شيكاغو..



وثقت كاميرات المراقبة في مطار شيكاغو MDW 🇺🇸 دخول طائرة للمدرج بدون إذن صباح اليوم، مما ادى لإلغاء هبوط طائرة تابعة لساوث وست.



طائرة ساوث وست من طراز B737-800 وبالتسجيل N8517F الغت هبوطها قبل ملامسه المدرج، واضطرت للدوران ومحاولة الهبوط مرة اخرى.… pic.twitter.com/Phwodr3e6m — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) February 25, 2025

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي يحقق فيه مجلس سلامة النقل الوطني وإدارة الطيران الفيدرالية في سلسلة من الحوادث المتعلقة بالسلامة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الاصطدام الجوي المميت فوق نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن الشهر الماضي، وتحطم طائرة إخلاء طبي في فيلادلفيا، وتحطم طائرة ركاب إقليمية مميتة قبالة ساحل نومي في ألاسكا.

وفي حادثة شيكاغو، كانت الطائرة التابعة لشركة ساوث ويست قادمة من أوماها بولاية نبراسكا، وكانت الطائرة الخاصة، من طراز بومباردييه تشالنجر 350، متجهة إلى نوكسفيل بولاية تينيسي، وبمجرد أن وصلت الطائرة إلى ارتفاع 3000 قدم في الهواء، سأل الطيار البرج، "ساوث ويست 2504، كيف حدث ذلك؟".

وأضاف المتحدث باسم شركة ساوث ويست في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة سي إن إن، أن الطاقم اتبع إجراءات السلامة وهبطت الطائرة دون وقوع حوادث"، مضيفًا: "لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة لشركة ساوث ويست من سلامة عملائنا وموظفينا".