إعلان

"طائرتان على المدرج دون إذن".. لحظات تحبس الأنفاس في مطار شيكاغو (فيديو)

11:21 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

طائرتان على المدرج دون إذن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" وأخرى خاصة دخلتا المدرج دون إذن، مما كاد أن يؤدي إلى حادث خطير في مطار شيكاغو الدولي صباح الثلاثاء.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية في حادثة هبوط الطائرة "رحلة 2504"، التابعة لشركة ساوث ويست للطيران بسلام في مطار شيكاغو بعد أن اضطر طاقم الطائرة إلى القيام بجولة حول المطار لمنع وقوع حادث محتمل، وفقًا لما أوردته لشركة ساوث ويست للطيران.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي يحقق فيه مجلس سلامة النقل الوطني وإدارة الطيران الفيدرالية في سلسلة من الحوادث المتعلقة بالسلامة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الاصطدام الجوي المميت فوق نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن الشهر الماضي، وتحطم طائرة إخلاء طبي في فيلادلفيا، وتحطم طائرة ركاب إقليمية مميتة قبالة ساحل نومي في ألاسكا.

وفي حادثة شيكاغو، كانت الطائرة التابعة لشركة ساوث ويست قادمة من أوماها بولاية نبراسكا، وكانت الطائرة الخاصة، من طراز بومباردييه تشالنجر 350، متجهة إلى نوكسفيل بولاية تينيسي، وبمجرد أن وصلت الطائرة إلى ارتفاع 3000 قدم في الهواء، سأل الطيار البرج، "ساوث ويست 2504، كيف حدث ذلك؟".

وأضاف المتحدث باسم شركة ساوث ويست في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة سي إن إن، أن الطاقم اتبع إجراءات السلامة وهبطت الطائرة دون وقوع حوادث"، مضيفًا: "لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة لشركة ساوث ويست من سلامة عملائنا وموظفينا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار شيكاغو ساوث ويست إيرلاينز مدرج الطائرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)