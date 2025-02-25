أكسيوس: أزمة صفقة الأسرى الفلسطينيين تتجه نحو الحل

وكالات

قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لموقع أكسيوس الأمريكي، إن أزمة صفقة الأسرى كانت غير ضرورية على الإطلاق وجاءت نتيجة لقرار نتنياهو بتأجيل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، مضيقًا أن أزمة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في طريقها إلى الحل.

وفي سياق متصل كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس باتت مهددة بالانهيار الكامل، بعد تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتأجيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني التي كان من المقرر لها السبت الماضي.

ونقل موقع "واللا" العبري الإثنين، عن المسؤول قوله إن إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لحل الأزمة، محذرًا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول الخميس، فقد لا يتم تنفيذ الصفقة، مما يعني عدم إعادة جثث 4 أسرى إسرائيليين وعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.