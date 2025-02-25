السودان.. سقوط طائرة عسكرية للجيش ومقتل ضباط كبار في أم درمان

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة عسكرية من طراز "أنتنوف" للجيش السوداني ومقتل ضباط كبار كانوا على متنها.

وذكرت قناة "العربية – الحدث" نقلا عن مصادر، أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم في الحادث بمدينة أم درمان، مشيرة إلى أن سقوط الطائرة كان سببه عطل فني.

وأشارت المصادر، إلى أن النيران اشتعلت بمؤخرة الطائرة قبل أن تسقط في أم درمان أثناء توجهها لقاعدة وادي سيدنا.

ونقلت القناة عن مراسلها، قوله إنه لم تكن هناك عمليات عسكرية رافقت سقوط طائرة الجيش السوداني بأم درمان.