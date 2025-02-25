بعد 11 عاما من اختفائها.. ماليزيا تستأنف البحث عن الطائرة المفقودة

كتب: محمد جعفر

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على أحد أعظم ألغاز الرحلات الجوية عبر التاريخ، أعلنت الحكومة الماليزية استئناف عملية البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي فًقدت في مارس 2014.

وقال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، اليوم الثلاثاء، إن شركة الاستكشاف البحري "أوشن إنفينيتي" استأنفت عمليات البحث عن الطائرة المفقودة، مشيرًا إلى أن تفاصيل العقد بين ماليزيا والشركة لا تزال غير معلومة حتى الآن ولكنها في المرحلة النهائية، معربًا عن ترحيبه بمبادرة شركة أوشن إنفينيتي في نشر سفنها، لبدء البحث عن الطائرة.

وفيما يتعلق بتفاصيل العقد بين الحكومة والشركة، أوضح "لوك" أن الأمور المتعلقة بالمدة التي ستستغرقها عملية البحث لم يتم التفاوض عليها بعد، ولم يفصح أيضًا عن أى تفاصيل بشأن الموعد المحدد الذي بدأت فيه الشركة البريطانية عمليات البحث.

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها وافقت على إطلاق عملية بحث جديدة عن الطائرة "إم إتش 370"، التي اختفت منذ ما يقارب الـ11 عامًا، حيث اختفت الطائرة من طراز بوينج 777 من على شاشات الرادار في 8 مارس 2014 أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصًا.

وأوضح وزير النقل الماليزي للصحفيين: "لقد أقنعتنا شركة البحث بأنهم مستعدون للمواصلة، ولهذا السبب أمضت الحكومة الماليزية في هذا الأمر".

وعن تكلفة البحث قال "لوك" إن البحث الجديد سيكون على نفس مبدأ البحث في الأعوام السابقة والذي ينص على أنه لن يتم دفع أى رسوم للشركة إذا لم تعثر على الطائرة، موضحًا في وقت سابق أن العقد مدته 18 شهرا وستدفع ماليزيا 70 مليون دولار للشركة إذا تم العثور على الطائرة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "أوشن إنفينيتي"، التي تتخذ من بريطانيا والولايات المتحدة مقرات لها، نفذت عملية صيد غير ناجحة في عام 2018، حيث جاءت الجهود الأولى للشركة في أعقاب عملية بحث واسعة النطاق قادتها أستراليا للعثور على الطائرة على مدار ثلاث سنوات، قبل أن يتم تعليقها في يناير 2017.

يذكر أن الطائرة الماليزية اختفت بعدما غادرت كوالالمبور في طريقها إلى بكين في الثامن من مارس 2014، وعلى متنها 239 راكبا وطاقم عمل، وانحرفت عن مسار الرحلة، حسبما أظهر الرادار وبيانات الأقمار الاصطناعية واعتبر اختفاؤها واحدا من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ الحديث.