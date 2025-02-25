الفاتيكان: البابا فرانسيس لا يزال في حالة حرجة ولكن مستقرة

روما - (أ ب)

قال الفاتيكان إن البابا فرانسيس لا يزال في حالة حرجة ولكن مستقرة اليوم الثلاثاء، وأشار إلى أن قياسات الدم مستقرة وهو يعمل من المستشفى أثناء مكافحة الالتهاب الرئوي المزدوج الذي يعاني منه.

وقال التحديث المسائي للفاتيكان إن البابا (88 عاما) خضع لفحص بالأشعة المقطعية مساء اليوم الثلاثاء للتحقق من عدوى رئته، لكنه لم يقدم أي تفاصيل لما أظهره الفحص، مما يشير إلى أن النتائج لم تظهر بعد.

وذكر الأطباء أنهم لا يزالون يتعاملون مع التشخيص بحذر.

وأضاف بيان الفاتيكان "في الصباح، بعد تلقي القربان المقدس، استأنف البابا أنشطة العمل".