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مسؤولون أوكرانيون: كييف مستعدة الآن للتوقيع على اتفاقية المعادن مع واشنطن

09:24 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، اليوم الثلاثاء، إن كييف مستعدة الآن للتوقيع على اتفاقية المعادن مع واشنطن.

وأكد المسؤولون الأوكرانيون، أن الاتفاق تمت الموافقة عليه من جانب وزراء العدل والاقتصاد والخارجية، لافتين إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد يسافر قريبا لواشنطن لحضور حفل التوقيع مع الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، قولها إن ما يتعلق بالمعادن في الاتفاقية جزء من الصورة الكاملة، مضيفة "سمعنا مرارا من إدارة ترمب أن اتفاق المعادن جزء من صورة أوسع".

وتعتبر صفقة المعادن التي يسعى الرئيس الأمريكي إلى إبرامها مع أوكرانيا، إحدى القضايا الجدلية بين واشنطن وكييف، إذ أكد الرئيس الأوكراني معارضته للصفقة في أكثر من مناسبة، قائلا إنها "لا تلبي احتياجات بلاده الأمنية".

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كييف اتفاقية المعادن واشنطن فولوديمير زيلنسكي دونالد ترامب
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