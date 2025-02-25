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بعد تصريحات لابيد.. حماس تعلّق على مقترح تولّي مصر إدارة غزة

09:09 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

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وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يؤكد أن المجتمع الصهيوني بكل أطيافه موغل في الأفكار العنصرية والاستعمارية.

وأشار قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن المقترح الإسرائيلي بأن تتولى مصر إدارة غزة يثبت أن إسرائيل تسعى إلى احتلال القطاع دون أن تتحمل تكلفة ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشلت في اتخاذ الخطوات لإيجاد بديل لحركة حماس في قطاع غزة.

وأكد لابيد، أن حكومة نتنياهو لا تقدم أي حلول وليس لديها أي تصور لليوم التالي للحرب في غزة.

وزعم لابيد، أن الحكومة المصرية تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن هذه مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل لأن مصر شريك استراتيجي لها، موضحا أن قوة مصر واستقرارها وازدهارها في مصلحة الجميع حتى لا تسقط في يد الإخوان المسلمين مرة أخرى.

واقترح لابيد، أن تتحمل مصر مسؤولية إدارة غزة لمدة تتراوح بين 8 سنوات إلى 15 عامًا مقابل شطب الديون الخارجية، لافتا إلى أنه وفقا للاقتراح ستعمل مصر على منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة والقضاء الأنفاق و بنية "الإرهاب" في القطاع.

وأشار لابيد، إلى أنه سيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مشددا على أن نزع السلاح شرط أساسي لإعادة إعمار قطاع غزة.

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