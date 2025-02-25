خلال "طوفان الأقصى".. كيف اقتحم مقاتلو حماس أهم قاعدة عسكرية إسرائيلية؟

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بانتهاء، تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام قاعدة ناحل عوز في 7 أكتوبر الذي قتل فيه 53 جنديا وأُسر 10 آخرون.

وذكرت القناة العبرية، أن الخطة التي وضعتها حركة حماس اعتبرت ناحل عوز أحد أهم موقعين ودرست الموقع وتعرفت على نقاط ضعفه، مؤكدة أن مقاتلي حماس كانوا على دراية بموقع كل غرفة وكل نقطة داخل القاعدة وعرفوا أماكن وجود الحراس.

وأشارت القناة نقلا عن تحقيق جيش الاحتلال، إلى أن حماس اختارت الهجوم على القاعدة في الوقت الذي كان فيه عدد القوات منخفضا، موضحة أن حركة المقاومة الفلسطينية أبلغت عناصرها بأمر التنفيذ الساعة 6 من مساء اليوم السابق للهجوم على القاعدة.

ولفتت القناة إلى أن أحد مقاتلي حماس قال لإحدى المجندات الأسيرات "لا أفهم كيف لم تلاحظوا تحضيراتنا قبل يوم واحد"، مشيرة إلى أن التحقيق العسكري الإسرائيلي خلص إلى أن المؤشرات التي ظهرت ليلا لم تترجم إلى استعدادات.

وأوضحت، أن التحقيق خلص إلى أنه لو كان الجنود الإسرائيليون في مواقعهم الدفاعية لكانت صورة المعركة مختلفة تماما.

وأكدت القناة العبرية، أنه خلال الهجوم كان هناك حارس واحد فقط في محيط قاعدة ناحل عوز، كما أنه في بعض مناطق القاعدة وصل المسلحون إلى جدارها قبل وصول الجنود الإسرائيليين.

وشددت القناة العبرية، على أنه رغم التفوق العددي كان الجنود بوضع أضعف من حيث قوة النيران والتسليح مقارنة بمقاتلي حماس، فضلا عن أن انسحاب الجنود إلى الملاجئ منح مسلحي حماس القدرة على قتل عدد كبير منهم.