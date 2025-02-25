علماء الفضاء يؤكدون زوال الخطر الفضائي الأكبر على الأرض

كيب كانافيرال، فلوريدا - (أ ب)

طمأن علماء الفضاء أخيرا كوكب الأرض بشأن كويكب تم اكتشافه مؤخرا.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنه بعد شهرين من المراقبة، استبعد العلماء بشكل قاطع أن يشكل الكويكب "2024 واي آر 4" أي تهديد للأرض.

وفي مرحلة ما، كانت نسبة احتمالات اصطدام الكويكب بالأرض في عام 2032 تصل إلى نحو 3% حيث تصدر قوائم مخاطر الكويكبات في العالم.

وفي وقت لاحق خفضت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا الاحتمالات بدرجة كبيرة للغاية، الأمر الذي يعني أن الكويكب سيمر بالأرض بسلام في عام 2032 وأنه لا يوجد تهديد لحدوث اصطدام بالأرض في القرن المقبل.

يذكر أن الكويكب الذي تم اكتشافه في ديسمبر، يقدر حجمه بنحو 130 قدما إلى 300 قدم (40 مترا إلى 90 مترا)، ويتأرجح في طريقنا كل أربعة أعوام.