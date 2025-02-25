إيلون ماسك يعلق على سجال ترامب وماكرون داخل البيت الأبيض

وكالات

علق إيلون ماسك مسؤول وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، على لقاء الرئيسان الأمريكي و الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض مساء أمس الإثنين، والذي شهد سجالا غير معتاد على الهواء بين القائدين.

وكتب ماسك في منشور له على منصة "إكس": "رئيس عظيم"، مرفقًا ذلك بفيديو من لقاء الزعيمان.

يأتي ذلك بعد السجال الذي أحدثه ماكرون بمقاطعته لحديث نظيره الأمريكي عن طبيعة الدعم الأوروبي لأوكرانيا، حيث رفض ماكرون تصريح ترامب، الذي قال فيه أن أوكرانيا مدينة لأوروبا بالأموال التي حصلت عليها خلال الحرب الأوكرانية.

ورد ماكرون على تصريحات ترامب: "لا، في الواقع، لكي أكون صريحا، لقد دفعنا 60% من إجمالي المبلغ، وكان الأمر أشبه بالقروض والضمانات والمنح الأميركية، وقد قدمنا أموالا فعلية للتوضيح"، وذلك تعليقًا على حديث ترامب بأن أوروبا تستعيد أموالها التي تقرضها لأوكرانيا، بينما لا تستعيد الولايات المتحدة أموالها.

وفي رد فعل لترامب ضرب بيده على ركبة ماكرون وبابتسامة وصفت بـ"الساخرة"، علق: "حسنا إذا كنت تصدق ذلك، فلا بأس بالنسبة لي، إنهم يستعيدون أموالهم، ونحن لا نستعيدها، لكننا نستعيدها الآن".