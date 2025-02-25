البيت الأبيض: عمليات عبور الحدود غير القانونية انخفضت بنسبة 94% قياسًا بالعام الماضي

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمة بتأمين الحدود وعمليات العبور غير القانونية انخفضت لأدنى مستوياتها.

وأوضحت ليفيت، أن عمليات عبور الحدود غير القانونية انخفضت بنسبة 94% قياسا بالعام الماضي، لافتة إلى أن ملاجئ كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين أغلقت أبوابها بسبب عدم وجود أي مهاجر غير نظامي.

وأكدت ليفيت، أن إدارة ترامب تحظى بشعبية مطلقة لأنها تقود بالحس السليم، موضحة أن 61% من الأمريكيين يدعمون قرار ترامب فرض رسوم جمركية في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشارت ليفيت، إلى أن إدارة ترامب حريصة على تمكين الأمريكيين من الوصول إلى المعلومات بشفافية، مؤكدة أنها ستفتح المجال أمام مؤسسات إعلامية جديدة لتغطية فعاليات البيت الأبيض.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن كل ما تريده إدارة ترامب من الموظفين الفيدراليين هو 5 نقاط من إنجازاتهم خلال أسبوع، لافتة إلى أن مسألة التعيين والإقالة منوطة بكل مؤسسة فيدرالية على حدة.