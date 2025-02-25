بعد تفشي الحصبة في تكساس.. السلطات الأمريكية تحذر مواطنيها من انتشار المرض

كتب: محمد جعفر

أبلغت عدة إدارات صحية في وسط وجنوب وسط تكساس عن حالات تعرض للحصبة مرتبطة بتفشي المرض المستمر في منطقة السهول الجنوبية، وحذرت السلطات الصحية مقدمي الرعاية من ضرورة توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها، وذلك بعدما أكدت ولاية تكساس إصابة 58 حالة بالمرض.

ووفقًا للموقع الرسمي لإدارة الصحية بولاية تكساس، فقد زار شخص مصاب مواقع في منطقتي سان ماركوس وسان أنطونيو بين 14 و16 فبراير، مما أدى إلى احتمال تعرض العديد من الأشخاص للفيروس، الذي يمكنه البقاء في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة المصاب.

وتعد الحصبة مرض شديد العدوى وينتقل عبر الهواء أو الاتصال المباشر مع المصابين، حيث تبدأ أعراضه بعد 7 إلى 21 يومًا من التعرض، وتشمل تلك الأعراض الحمى، والسعال، وسيلان الأنف، واحمرار العينين، يليها طفح جلدي يبدأ في الوجه وينتشر إلى باقي الجسم، ويصبح المصاب معديًا قبل ظهور الطفح بأربعة أيام ويستمر حتى أربعة أيام بعد ظهوره.

وتوصي السلطات الصحية بتلقي جرعتين من لقاح MMR للوقاية الفعالة، وفي حال التعرض للفيروس، يمكن للقاح أن يوفر حماية إذا تم أخذه خلال 72 ساعة، بينما يُنصح الأشخاص غير القادرين على التطعيم بتلقي الغلوبولين المناعي (IG) خلال ستة أيام من التعرض.

وفيما يتعلق بإجراءات الحد من انتشار الفيروس، أكدت السلطات ضرورة التزام المصابين بالعزل المنزلي حتى اليوم الرابع بعد ظهور الطفح الجلدي، كما ألزمت الأطفال غير المحصنين في المدارس بالبقاء في المنزل لمدة 21 يومًا بعد آخر تعرض محتمل للحصبة.

وحذرت الإدارات الصحية المواطنين غير الملقحين إلى مراجعة حالتهم الصحية، والتواصل مع الأطباء فور ظهور الأعراض، مع ضرورة الإبلاغ مسبقًا قبل زيارة المرافق الطبية للحد من انتشار الفيروس.