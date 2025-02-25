ستارمر: ترامب دعانا لزيادة الإنفاق لتصحيح ما كان علينا القيام به قبل ثلاث سنوات

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا بريطانيا إلى زيادة الإنفاق و"أنا أتفق معه في ذلك من أجل تصحيح ما كان علينا القيام به قبل ثلاث سنوات".

وأشار ستارمر، إلى أنه سيلتقي بالرئيس ترامب للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، لافتا كذلك إلى أن لندن ستستضيف نهاية الأسبوع قادة أوربيين لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ستارمر: "علينا تعزيز الشراكة مع الدول الأوروبية".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن النزاع في أوكرانيا يتطلب من بلاده الالتزام والتركيز، مشيرا إلى أن الرد الوحيد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الردع والقوة.

ولفت ستارمر، إلى أن حكومته قررت زيادة الإنفاق العسكري بأعلى درجة منذ نهاية الحرب الباردة، موضحا أن بلاده سنرفع الإنفاق العسكري إلى 2.5 بالمائة من الناتج الإجمالي بما يشكل نحو 30 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وأكد ستارمر، أن المقتضيات الأمنية تفرض على حكومته إعادة النظر في الصناعات العسكرية، لافتا إلى أنه سيزيد الإنفاق العسكري عبر تخفيض الإنفاق في مجالات أخرى تتعلق بما وراء البحار.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده تعمل على مسألة زيادة الإنفاق العسكري منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.