أمريكا: 21 موظفًا اتحاديًا يستقيلون لرفضهم مساعدة ماسك في تقليص حجم الحكومة

واشنطن - (أ ب)

استقال 21 موظفا في الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء، من إدارة الكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين إنهم يرفضون استخدام خبرتهم التقنية في "تفكيك الخدمات العامة الحيوية".

وكتب الموظفون الـ 21 في خطاب استقالة مشترك، حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) "لقد أقسمنا على خدمة الشعب الأمريكي والحفاظ على قسمنا للدستور عبر الإدارات الرئاسية.. ومع ذلك، أصبح من الواضح أنه لم يعد بإمكاننا الوفاء بهذه الالتزامات".

وحذر الموظفون أيضا من أن العديد من أولئك الذين جندهم ماسك لمساعدته في تقليص حجم الحكومة الاتحادية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب كانوا من أصحاب الأيديولوجيات السياسية الذين ليس لديهم المهارات أو الخبرة اللازمة للمهمة التي تم تكليفهم بها.

وتعد الاستقالة الجماعية لمهندسين وعلماء بيانات ومدراء للإنتاج نكسة مؤقتة لماسك وعملية التطهير التي يقوم بها الرئيس الجمهوري للقوى العاملة الاتحادية.

يأتي ذلك وسط موجة من الطعون القضائية التي سعت إلى تأخير أو وقف أو إلغاء جهودهم لطرد أو إجبار الآلاف من العاملين الحكوميين على ترك وظائفهم.

وكان كل هؤلاء الموظفين المستقيلين قد شغلوا في السابق مناصب رفيعة المستوى في شركات تكنولوجيا مثل جوجل وأمازون وكتبوا في رسالة استقالتهم أنهم انضموا إلى الحكومة بسبب شعورهم بأنه من الواجب العمل في الخدمة العامة.