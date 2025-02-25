إيران ترفض المفاوضات مع أمريكا بشأن النووي تحت التهديدات

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي تحت الضغط والتهديدات.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران: "لا إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما يستمر فرض الضغوط القصوى".

وأكد أنه أجرى مع لافروف "مشاورات وثيقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تبقى فرقنا على اتصال دائم، وسنواصل هذه الاتصالات.. وقد أطلعنا السيد لافروف على تفاصيل المحادثات التي جرت مع الدول الأوروبية الثلاث".

وشدد عراقجي على أن إيران ستواصل تنسيق إجراءاتها حول البرنامج النووي مع شركائها من روسيا والصين، قائلاً: "لقد بحثنا موضوع البرنامج النووي الإيراني. خبراؤنا يجرون اتصالات مباشرة، وسنواصلها. سنواصل التنسيق مع شركائنا الروس والصينيين حول البرنامج النووي".

وتابع: "موقف إيران من المفاوضات النووية واضح تماماً: لن ندخل في أي مفاوضات تحت الضغط، التهديد، أو العقوبات، وبالتالي لن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة بيننا وبين الولايات المتحدة طالما استمرت سياسة الضغوط القصوى".

من جهته، قال لافروف إن موسكو على يقين من أن التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بحل المشكلات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "تحدثنا كثيراً عن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتابع "نحن مقتنعون بأن مورد الدبلوماسية لا يزال قائماً، ولا يمكن إهماله، ويجب استخدامه بأكبر قدر ممكن من الفعالية دون أي تهديدات أو تلميحات إلى حلول باستخدام القوة".