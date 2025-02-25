السعودية: ندعم جهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها

وكالات

رحّبت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري وتعزيز وحدته الوطنية.

وأكدت الخارجية السعودية، دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها، مجددة موقف المملكة الداعم لدعم أمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

اختتمت الإدارة السورية وعدد من الكيانات الداخلية، مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء.

وفي البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أكد قادة الحكومة والكيانات على تحقيق العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة القضائية، فضلا عن ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكونات الشعب ونبذ العنف والتحريض.

وشدد البيان على ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كل فئات المجتمع، وكذا إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الزراعة والصناعة.

ودعا القادة في بيانهم الختامي، إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها والبدء بالتحول الرقمي.

وأشار البيان، إلى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وكذلك تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج والاهتمام بالتعليم المهني.

وطالب القادة، بتعزيز ثقافة الحوار والاستمرار بالحوار على مختلف الصعد والمستويات، مؤكدين أن "بياننا عهد وميثاق وطني تلتزم به كل القوى الفاعلة".