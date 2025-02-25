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ستارمر: سنزيد إنفاقنا العسكري لأعلى درجة منذ نهاية الحرب الباردة

07:32 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

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وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إن النزاع في أوكرانيا يتطلب من بلاده الالتزام والتركيز، مشيرا إلى أن الرد الوحيد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الردع والقوة.

وأشار ستارمر، إلى أن حكومته قررت زيادة الإنفاق العسكري بأعلى درجة منذ نهاية الحرب الباردة، موضحا أن بلاده سنرفع الإنفاق العسكري إلى 2.5 بالمائة من الناتج الإجمالي بما يشكل نحو 30 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وأكد ستارمر، أن المقتضيات الأمنية تفرض على حكومته إعادة النظر في الصناعات العسكرية، لافتا إلى أنه سيزيد الإنفاق العسكري عبر تخفيض الإنفاق في مجالات أخرى تتعلق بما وراء البحار.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده تعمل على مسألة زيادة الإنفاق العسكري منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

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