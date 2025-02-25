نتنياهو: غزة أكبر سجن مفتوح لذا سمحنا بالمغادرة دون دفع شيء

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أكد قبل عام ان بلاده ستغير وجه الشرق الأوسط وهو ما يحدث الآن.

وأضاف نتنياهو، أن تل أبيب تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بحرية الاختيار في المغادرة وإنشاء غزة جديدة، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تظل صامتة أمام وحشية حماس وستعمل على سحقها.

وتابع نتنياهو: "سنحقق جميع أهداف الحرب بتدمير قدرات حماس وإعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات"، موضحا أن الجميع يقول إن غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض لذا سمحنا بالمغادرة دون دفع شيء.