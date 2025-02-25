كولومبيا: القبض على رجل حاول تهريب كوكايين داخل رأسه (فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو كيف نجح رجال الأمن في أحد مطارات كولومبيا في كشف عملية تهريب ذكية وغير معتادة، حيث أخفى رجل كمية من مخدر "الكوكايين" في رأسه بطريقة لم تكن واضحة، لكن فطنة رجال الأمن قادت إلى اكتشافه واعتقاله.

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته الشرطة الكولومبية، كان الرجل يحمل كمية من الكوكايين تُقدّر قيمتها بأكثر من عشرة آلاف دولار أميركي داخل رأسه، قبل أن يتمكن أمن المطار من كشف محاولته واعتقاله ومصادرة المخدرات التي كانت بحوزته.

كان الرجل، البالغ من العمر 40 عاماً، قد خبأ هذه الكمية من المخدرات تحت شعر مستعار وضعه على رأسه، على أمل تمريرها عبر مطار قرطاجنة في رحلته المتجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

وكشفت أجهزة الأشعة السينية في المطار عن جسم غريب أثناء تفتيش الرجل، مما أثار شكوك رجال الأمن الذين قاموا بإيقافه لتفتيشه بدقة.

وعند الفحص، تبين أن الشعر الذي يغطي رأسه لم يكن حقيقياً، فقامت قوات الأمن بنزعه لتكتشف الكوكايين المخبأ بعناية، كما ظهر في الفيديو الذي نشرته الشرطة.

وكان الشعر المستعار مثبتاً بإحكام على رأس الرجل، ورغم أن ارتداءه ليس جريمة بحد ذاته، إلا أن مظهره غير الطبيعي أثار شكوك الأمن.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة قيام ضابط بقص الشعر المستعار الذي كان مبطناً بـ19 عبوة من مسحوق أبيض، ليتضح بعدها أن الشعر لم يكن سوى وسيلة لتهريب المخدرات.