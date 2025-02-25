وزير بريطاني: العمليات الإسرائيلية في الغربية أدت لنزوح 40 ألف فلسطيني

وكالات

أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء العمليات الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية.

وقال أحمد، إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أدت لنزوح 40 ألف فلسطيني، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والحد من تدمير البنية التحتية في الضفة.

وأكد أجحمد، أن الاستقرار ضروري في هذا الوقت الحاسم، لافتا إلى أن بريطانيا تدرك مخاوف إسرائيل الأمنية لكن عليها التحلي بضبط النفس.

وأوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أن على إسرائيل ضمان أن تكون عملياتها في الضفة متناسبة مع التهديدات.