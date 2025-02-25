"لمس ذراع موظف".. وزير نيوزلندي يستقيل من منصبه بعد تصرف غير لائق

وكالات

أعلن وزير التجارة النيوزيلندي، أندرو بايلي، استقالته من منصبه أمس الإثنين، بعد أن وضع يده على ذراع أحد الموظفين خلال نقاش حاد، واصفًا تصرفه بأنه "متعجرف"، وأعرب الوزير عن أسفه قائلاً: "لقد تجاوزت الحد، وكان ذلك تصرفًا غير لائق"، دون أن يحدد هوية الموظف.

وأشار الوزير النيوزيلندي، إلى أن الموظف قدم شكوى ضده بسبب الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وتعد هذه الواقعة الثانية التي يواجه فيها الوزير انتقادات لسلوكه، حيث سبق أن اتُهم بتصرفات مسيئة خلال زيارته لإحدى الشركات في أكتوبر الماضي، عندما زعم أحد العمال أنه كان مخمورًا ووصفه مرارًا بـ"الفاشل"، وعلى الرغم من اعتذاره لاحقًا، نفى "بايلي" أن يكون قد تصرف تحت تأثير الكحول، ورغم تخليه عن منصبه الوزاري، أكد بايلي استمراره كعضو في البرلمان وخدمته لدائرته الانتخابية.

وتأتي استقالة الوزير النيوزيلندي في ظل تراجع شعبية حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أوضح لاكسن أن الحادثة وقعت في 18 فبراير، لكنه أرجأ الإعلان عن استقالته لمنحه فرصة إبلاغ أسرته وموظفيه، مشيدًا بسرعة قراره.