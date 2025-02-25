الجامعات الإسرائيلية: المقاطعة الأكاديمية الدولية لنا تتزايد بدوافع سياسية

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن تقرير لرابطة رؤساء جامعات إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن محاولات المقاطعة الأكاديمية من المؤسسات تتزايد بدوافع سياسية.

وأشارت رابطة رؤساء جامعات إسرائيل، إلى أن باحثين أبلغوا عن مئات الحالات التي واجهوا فيها مقاطعة أكاديمية، كما أبلغوا عن صعوبات بالتعاون مع مؤسسات دولية مؤخرا.

وأكدت رابطة رؤساء جامعات إسرائيل، أن علاقات الباحثين الإسرائيليين مع زملائهم في الخارج تأثرت سلبا بسبب المقاطعة، كما أن التعاون المؤسسي مع الجامعات في الخارج شهد انخفاضا كبيرا.