إعلان

الحوار الوطني السوري: بياننا عهد وميثاق وطني تلتزم به كل القوى الفاعلة

06:16 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

الحوار الوطني السوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اختتمت الإدارة السورية وعدد من الكيانات الداخلية، مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء.

وفي البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أكد قادة الحكومة والكيانات على تحقيق العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة القضائية، فضلا عن ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكونات الشعب ونبذ العنف والتحريض.

وشدد البيان على ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كل فئات المجتمع، وكذا إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الزراعة والصناعة.

ودعا القادة في بيانهم الختامي، إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها والبدء بالتحول الرقمي.

وأشار البيان، إلى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وكذلك تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج والاهتمام بالتعليم المهني.

وطالب القادة، بتعزيز ثقافة الحوار والاستمرار بالحوار على مختلف الصعد والمستويات، مؤكدين أن "بياننا عهد وميثاق وطني تلتزم به كل القوى الفاعلة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوار الوطني السوري الإدارة السورية العقوبات الدولية عن سوريا عهد وميثاق وطني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"