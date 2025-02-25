"ترامب يقبّل قدمي ماسك".. فيديو "مُفبرك" يثير الجدل في أمريكا

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقبّل قدمي إيلون ماسك، في مشهد يبدو أنه أُنشئ بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم وزارة الإسكان الأمريكية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الفيديو، الذي بدأ انتشاره قبل أيام على المنصات الاجتماعية بهدف انتقاد التقارب بين الرئيس الجمهوري والملياردير المكلف بإجراء اقتطاعات جذرية في الميزانية، ظهر لفترة وجيزة على شاشات عدة داخل مقر وزارة الإسكان في واشنطن.

وظهرت على الفيديو عبارة "عاش الملك الحقيقي" بأحرف كبيرة، في إشارة إلى رسالة نشرها ترامب مؤخراً على منصته "تروث سوشل" Truth Social تحمل الكلمات ذاتها.

وأعلنت وزارة الإسكان الأمريكية أنها تعتزم فتح تحقيق في الواقعة واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عنها، ووصفت ما حدث بأنه "إساءة استخدام للموارد التي يمولها دافعو الضرائب".

وردّت الوزارة عبر منصة "إكس" على طلب أحد المستخدمين بإجراء "تحقيق واتخاذ قرار بالفصل الفوري" بحق المتورطين، قائلة: "هذا ما ننوي فعله".

وأكدت كيسي لوفيت، المتحدثة باسم الوزارة، لصحيفة "ذي هيل" الأمريكية، أن الوزارة ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يثبت تورطه في الواقعة.

ويأتي هذا الجدل في ظل التقارب بين ترامب وماسك، حيث برز الأخير كأحد أقرب مستشاري الرئيس السابق بعد دعمه له سياسياً ومالياً، ما أتاح لفريق ماسك حرية اتخاذ قرارات جذرية بشأن تسريح موظفي بعض الإدارات الاتحادية وخفض الإنفاق العام، وفقاً لمصادر مطلعة.