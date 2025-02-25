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الحوار الوطني السوري: اعتبار أي تشكيلات مسلحة جماعات خارج القانون

06:05 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

الحوار الوطني السوري

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وكالات

اختتمت الإدارة السورية وعدد من الكيانات الداخلية، مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء.

وفي البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، رفع قادة الحكومة والكيانات أسمى آيات التهنئة للشعب السوري العظيم بانتصار ثورته، معربين عن بالغ التقدير للقوى العسكرية التي سارعت لبناء مؤسسات الدولة.

وأكد البيان، على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ورفض التجزئة، معبّرا عن إدانته التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابه فورا.

وشدد البيان الختامي، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة واعتبار أي تشكيلات مسلحة جماعات خارج القانون، وكذا الإسراع في الإعلان الدستوري وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت.

ودعا القادة في بيانهم، إلى تشكيل لجنة دستورية لوضع دستور جديد للبلاد وتعزيز قيم الحرية وحقوق الإنسان والطفل والمرأة، مؤكدين رفض التمييز على أساس العرق والدين والمذهب.

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