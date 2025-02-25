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نتنياهو: إسرائيل تقوم بتغيير وجه الشرق الأوسط حاليا

05:19 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أكد قبل عام ان بلاده ستغير وجه الشرق الأوسط وهو ما يحدث الآن.

وأضاف نتنياهو، أن تل أبيب تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بحرية الاختيار في المغادرة وإنشاء غزة جديدة، موضحا أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قامت بقتل الأطفال الرضع بكل فظاعة ووحشية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تظل صامتة أمام وحشية حماس وستعمل على سحقها.

وتابع نتنياهو: "سنحقق جميع أهداف الحرب بتدمير قدرات حماس وإعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات"، موضحا أن الجميع يقول إن غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض.

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بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط الاحتلال الإسرائيلي
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