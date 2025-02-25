رغم موافقة بريطانيا.. بولندا تؤكد رفضها إرسال قوات إلى أوكرانيا

(وكالات)

أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لا تدعم مقترح إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يحظى بإجماع بين جميع القوى السياسية في البلاد.



وقال كاميش في إفادة صحفية: "الموقف المشترك بعدم إرسال قوات إلى أوكرانيا هو ما يوحد جميع القوى السياسية، ويجب أن يظل كذلك". وأضاف وزير الدفاع أن هذه القضية لا تستخدم في بولندا كأداة للانقسام، مؤكدًا أن الشعب البولندي ليس منقسمًا بشأنها.

وتأتي هذه التصريحات ردًا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الذي أعلن أن بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان الأمن والاستقرار.

كما أكد رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، أن بلاده لا تخطط لإرسال قواتها، لكنها ستدعم البلدان التي قد تقدم على هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن بريطانيا وفرنسا تدرسان إمكانية نشر 30 ألف جندي من قوات حفظ السلام في أوكرانيا، فيما قد يعرض ستارمر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة بريطانية-فرنسية لتنفيذ ذلك.

وفي العام الماضي، كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يخطط لنشر ما يسمى بـ"قوة حفظ السلام" في أوكرانيا، والتي قد يصل عددها إلى 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، وهو ما اعتبرته موسكو بمثابة احتلال فعلي.



من جهتها، أكدت روسيا رفضها الواضح لمقترح نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، والتي قال ترامب إن موسكو موافقة عليها.