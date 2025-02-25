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نجاة امرأة بأعجوبة من حادث مروع في البرازيل (فيديو)

04:14 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

نجاة امرأة بأعجوبة من حادث مروع في البرازيل

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(وكالات)

نجت امرأة كانت تسير في أحد شوارع مدينة براشو دو نورتي البرازيلية من حادث مروع كاد أن يودي بحياتها، عندما اصطدمت سيارتان بالقرب منها، لكنها خرجت سالمة تمامًا دون أي إصابات.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة الاصطدام العنيف بين سيارتين، حيث كادت إحدى المركبات أن تصطدم بالمرأة، إلا أنها نجت بأعجوبة في اللحظة الأخيرة.

واعترف مالك إحدى السيارات بأنه كان منشغلًا بهاتفه أثناء القيادة، ما تسبب في وقوع الحادث، لكنه نجا بإصابات طفيفة. أما المرأة، فقد وصفها البعض بأنها "الأكثر حظًا في البرازيل".

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