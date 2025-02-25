الاحتلال يخلف دمارًا واسعًا في مخيم طولكرم بالضفة

وكالات



قال الناطق باسم القوى الوطنية والشعبية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 26 مبنى سكنيًا في المخيم.



وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 100 شقة سكنية، وحرق 10 منازل ودمر 300 محل تجاري منذ بدء الاجتياح.

واقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الجمعة، مخيم طولكرم شمالي الضفة، معلنًا توسيع العمليات العسكرية في الضفة عقب تفجيرات ثلاث حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات بمدينة بات يام في تل أبيب، الخميس الماضي، دون أن تُسجل أي إصابات.



والعبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات تزن كل واحدة منها 5 كيلوجرامات، مع وجود كتابة على إحداها تشير إلى "الانتقام من مخيم طولكرم"، حسبما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.



ويمارس الاحتلال تهجيرًا ممنهجًا تجاه الفلسطينيين في الضفة، إذ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالضفة، قائلًا إنه لن يسمح لسكان تلك المخيمات بالعودة إليها، حيث أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للبقاء فترة أطول في مخيمات الضفة في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.



وشهدت الضفة الغربية تصعيدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية غير مسبوق، حيث أعلن جيش الاحتلال استخدام الدبابات لأول مرة منذ 23 عامًا منذ عملية "السور الواقي" عام 2002 في محيط مدينة جنين بالضفة.



ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بقوة من 3 دبابات إلى منطقة جنين بالضفة، موضحًا أن قرار استخدام الدبابات في معارك شمالي الضفة جاء بسبب ضغوط مارستها القيادة السياسية عليه برغم عدم وجود الحاجة المهنية لهذا القرار وكذلك لتجنب الاضطرابات في الضفة، حسبما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.