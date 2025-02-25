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إجلاء جنود من جنوب أفريقيا بعد إصابتهم خلال القتال في الكونغو

04:08 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

القوات المسلحة الجنوب أفريقية ارشيفية

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كيب تاون- (أ ب)

قالت القوات المسلحة الجنوب أفريقية اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة قامت بإجلاء مجموعة من الجنود من جنوب أفريقيا المشاركين في قوات حفظ السلام المصابين بإصابات خطيرة بسبب القتال في شرق الكونغو منذ شهر.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الوطني الجنوب أفريقية سيفيوي دلاميني لوكالة أسوشيتد برس إن الجنود عادوا إلى جنوب أفريقيا، ولكنه لم يذكر عددهم.

وأضاف أنهم كانوا يتلقون العلاج في مستشفى في مدينة جوما التي يسيطر عليها المتمردون بشرق الكونغو.

وكان متمردو ام 23 المدعومين من رواندا قد سيطروا على المدينة البالغ تعداد سكانها مليوني نسمة في يناير/كانون الثاني الماضي، في ظل هجومهم المستمر على شرق الكونغو الغني بالموارد الطبيعية، مما أثار مخاوف البعض في المجتمع الدولي.

وقالت قوات الدفاع الوطني الجنوب أفريقية إنه من المقرر عودة مجموعة أخرى من الجنود في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويذكر أن 14 من الجنود الجنوب أفريقيين في صفوف قوات حفظ السلام قتلوا في القتال بين قوات الكونغو الحكومية ومتمردي ام 23 خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

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القوات المسلحة الجنوب أفريقية إجلاء جنود من جنوب أفريقيا القتال في الكونغو
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