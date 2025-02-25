بسبب تراجع نتنياهو.. مسؤول إسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى على وشك الانهيار

(وكالات)

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس باتت مهددة بالانهيار الكامل، بعد تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تنفيذ بنود الاتفاق، وتأجيل إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني كان مقررًا السبت الماضي.

ونقل موقع "واللا" العبري عن المسؤول قوله إن إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع الوسطاء والولايات المتحدة في محاولة لحل الأزمة، لكنه حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول الخميس، فقد لا يتم تنفيذ الصفقة، مما يعني عدم إعادة جثث 4 أسرى إسرائيليين وعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف المسؤول: "لقد ألقت الحكومة الإسرائيلية حجرا في البئر، وهي تحاول الآن إخراجه". وأشار إلى أن بعض المسؤولين داخل الحكومة يهتمون أكثر بطقوس حماس خلال إطلاق سراح الأسرى بدلاً من التركيز على استعادة الإسرائيليين المحتجزين.

وأوضح المصدر أن نتنياهو يسعى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الالتزام بشروط المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن وقف الحرب.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن حماس قد توافق على تمديد الاتفاق، لكنها ستطالب بالمزيد وتقدم القليل، مضيفًا أن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن لحماس نتيجة إصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم إعلان نهاية الحرب، مما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا.

وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ الصفقة، لكن هناك انعدام ثقة كبيرًا بين الطرفين، ما يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

ومن المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة، الأربعاء، لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

