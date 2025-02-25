إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "جددت القوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتحام مدينة نابلس، للمرة الثالثة منذ ساعات الصباح"، مشيرة إلى أن "عددا من دوريات الاحتلال عاودت اقتحام مدينة نابلس، وسط انتشار في محيط المقبرة الغربية".

وأضافت أن "مواطنا 67 عاما أصيب بالرصاص الحي، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين خلال مواجهات في محيط المقبرة الغربية".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال كانت قد انسحبت من محيط جامعة القدس المفتوحة، واستولت على تسجيلات كاميرات".





