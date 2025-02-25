وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا وإيران تدعمان حل الصراعات على أساس القوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف، "نتمنى استمرار المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني ونرحب بالحلول العقلانية بعيدًا عن الضغوطات".

وتطرق وزير الخارجية الروسي، خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بالعاصمة طهران اليوم الثلاثاء، إلى الوضع في سوريا، قائلًا "سلامة أراضي سوريا ووحدة شعبها مهم".

وأضاف، "ندعم جهود مساعدة الشعب السوري دون تدخل في شؤونه".

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، حسب صور نشرتها وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء.

ومن جهتها، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن المحادثات ستتناول العلاقات الروسية-الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الراهنة.

وأوضحت أن المناقشات ستشمل التطورات في سوريا واليمن، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الذي أُبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بما فيها روسيا.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق المعروف رسميًا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.