بريطانيا: ننسق مع مصر بشأن توفير الرعاية الصحية للأطفال خارج غزة

وكالات



قالت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية، أنيليز دودز، "ننسق مع مصر بشأن توفير الرعاية الصحية للأطفال خارج قطاع غزة".



وأضافت دودز، "تحدثنا مع منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بشأن الانتهاكات داخلها، وندعم أجندة الإصلاحات التي اعتمدتها".



وتوفي، ثلاثة أطفال رضع في قطاع غزة خلال الساعات الماضية نتيجة البرد القارس وانعدام التدفئة في أماكن إيوائهم، بينما لا تزال ثلاث حالات أخرى في وضع صحي حرج، وفق ما أفاد به مسؤول طبي فلسطيني اليوم الثلاثاء.



وقالت حركة حماس، إن وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة جراء البرد هي نتيجة للسياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال ومنعها إدخال المساعدات.