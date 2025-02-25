إعلان

بريطانيا: ننسق مع مصر بشأن توفير الرعاية الصحية للأطفال خارج غزة

02:57 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قالت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية، أنيليز دودز، "ننسق مع مصر بشأن توفير الرعاية الصحية للأطفال خارج قطاع غزة".


وأضافت دودز، "تحدثنا مع منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بشأن الانتهاكات داخلها، وندعم أجندة الإصلاحات التي اعتمدتها".


وتوفي، ثلاثة أطفال رضع في قطاع غزة خلال الساعات الماضية نتيجة البرد القارس وانعدام التدفئة في أماكن إيوائهم، بينما لا تزال ثلاث حالات أخرى في وضع صحي حرج، وفق ما أفاد به مسؤول طبي فلسطيني اليوم الثلاثاء.


وقالت حركة حماس، إن وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة جراء البرد هي نتيجة للسياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال ومنعها إدخال المساعدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا غزة الرعاية الصحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"