ما حقيقة الفيديو المنسوب إلى حادثة سقوط طائرة ركاب سعودية؟

وكالات

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى حادثة سقوط طائرة ركاب سعودية.

وحصد مقطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ أظهر الفيديو مشاهد صادمة وحالة من الفوضى ونيران مشتعلة على أثر الحادثة.

وتحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو، وجد أن الرواية المنسوبة إلى الفيديو مُضللة، وأن المقطع مُعدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ جمع لقطات بعضها يعود إلى حادثة تحطم طائرة إخلاء طبي في حي بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت أولى لقطات الفيديو مأخوذة من مقطع منشور في قناة عبر يوتيوب، اسمها muhmedos@، فيما كان شخص في خلفية المشاهد يقول بلهجة سودانية على ما يبدو: "فيه طيارة وقعت في الشارع. يا حول الله الظاهر طيارة وقعت في الشارع".

إلى جانب لقطات أخرى مرتبطة بحرائق مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت منشورة في حساب tetovanews@ عبر تطبيق تيك توك، في 10 يناير/كانون الماضي.

وآنذاك، بثت شبكة CNN لقطات للحظات الأولى لسقوط الطائرة، التي سقطت بعد حوالي 40 ثانية فقط من إقلاعها، وعلى متنها طاقم مكون من 4 أفراد بالإضافة إلى طفل مريض وأمه.