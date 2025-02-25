لحظة سقوط قطعة خرسانية ضخمة من سقف نفق مزدحم في أمريكا (فيديو)

وكالات

وثقت كاميرا مراقبة لحظة مرعبة داخل نفق "برودنشيال" المزدحم في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد ظهر يوم الجمعة، حيث سقطت قطعة حطام خرسانية ضخمة من السقف مما أدى إلى تضرر العديد من المركبات التي كانت تسير في النفق في تلك الأثناء.

وأثار الحادث حالة من الذعر بين السائقين، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.