المحافظون والاشتراكيون في ألمانيا يبدأون محادثات أولية بهدف تشكيل حكومة

برلين- (د ب أ)

بعد الانتخابات العامة في ألمانيا، بدأ التحالف المسيحي المحافظ محادثات أولية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بهدف تشكيل حكومة.

والتقى الفائز في الانتخابات ومرشح التحالف المسيحي لشغل منصب المستشار، فريدريش ميرتس، مع المستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس في ديوان المستشارية ببرلين صباح اليوم الثلاثاء. ووصل ميرتس إلى مقر الحكومة الألمانية في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (التوقيت المحلي). ومن المرجح أن تركز المناقشات على تصميم مرحلة انتقالية بين الانتخابات العامة التي جرت أول أمس الأحد وتشكيل حكومة جديدة.

وكان ميرتس، الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، قد أعلن بالفعل عن لقاء مع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل يوم أمس الاثنين.

واجتمع صباح اليوم قادة الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري - اللذين يكونان التحالف المسيحي - لمناقشة كيفية المضي قدما عقب الفوز في الانتخابات. وفي مقر الحزب المسيحي الديمقراطي اجتمع ميرتس مع زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر، والأمين العام للحزب الأول كارستن لينمان، والأمين العام للحزب الثاني مارتن هوبر، بالإضافة إلى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب البافاري ألكسندر دوبرينت، والمدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي تورستن فراي.