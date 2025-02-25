لبنان.. حزب الله يعلن منح الثقة لحكومة نواف سلام

وكالات



أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام.



وقال محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، الجناح السياسي لحزب الله في مجلس النواب اللبناني، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم، "سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة".



وأضاف: "عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثير منها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. أقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لإنهاء الاحتلال على الحكومة إدانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. أما في إعادة الإعمار فهذه تتطلب سرعة في الإعداد وتأمين التمويل بروح وطنية ".



وأشار رعد إلى أنه "على الحكومة اللبنانية إلغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيًا للانصياع إلى الإملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفاديًا للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين"، وفق قوله.



وتابع: "أداء المقاومة الإسلامية وما حققه من إنجازات متتالية في حق إسرائيل أكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال"، مضيفًا "لم يتمكن العدو من أن يهزم حزبنا أو يكسر شعبنا الذي التقيتموه الأحد في المدينة الرياضية الذي أتى ليؤكد أنه على العهد مع خياره المقاوم".



وأضاف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: "ولئن أصابنا العدو بمواجع عدة فإننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة أميننا العام السابق حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية أن الجيش الصهيوني لم يرق في ادائه إلى مستوى أداء مقاومينا الابطال".



وفي 9 فبراير الجاري، وقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.



ووقّع عون مع سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا.



وشيع حزب الله اللبناني، أول أمس الأحد، أمينه العام السابق حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر الماضي بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للحزب هاشم صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل أيضًا في أكتوبر الماضي.





