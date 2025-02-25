"تجاوزت الخطوط الحمراء".. حماس تدين ممارسات السلطة الفلسطينية بحق المقاومة بالضفة

(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وما وصفته بـ"إهانة المقاومين" من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه الممارسات تتزامن مع العدوان الإسرائيلي الواسع شمال الضفة.

وحذرت حماس، في بيانها من أن تلك الممارسات تشكل "تجاوزًا خطيرًا ينسجم مع جرائم الاحتلال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وقالت حماس في بيانها، إن اعتقال المقاوم محمود جبارين، أحد عناصر كتيبة جنين، والتنكيل به والاعتداء عليه، يؤكد أن أجهزة السلطة باتت "تتجرأ بشكل غير مسبوق على تجاوز كل الخطوط الحمراء، وتنساق إلى سياسات تهدد النسيج الوطني والمجتمعي".

وأضافت الحركة أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، فقد سبق للسلطة أن اعتدت على النساء الفلسطينيات، وقمعت فعاليات وطنية وشعبية، إلى جانب التضييق على الصحفيين واعتقال عدد منهم.

وأكدت حماس على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة، مشددة على أهمية توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني من أي انتهاكات تمس كرامتهم وحقوقهم المشروعة.