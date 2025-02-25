هآرتس: إسرائيل عازمة على نقض اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

(وكالات)

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة بنيتها عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، الذي تم التوصل إليه خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ووفقًا للصحيفة، فإن تل أبيب تصر على تنفيذ صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس دفعة واحدة، وترفض المقترح القائم على مراحل.

وأشارت "هآرتس" إلى أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي والممثل الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى مرتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في فلوريدا، حيث أكد خلال اللقاء أن إسرائيل غير ملتزمة بالخطة المكونة من ثلاث مراحل التي وضعتها إدارة بايدن، حتى لو كانت قد وقعت عليها سابقًا.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو لديه خطة بديلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق وفقًا لشروطه، تتضمن العودة إلى التصعيد العسكري المكثف، وإنشاء مناطق إيواء للمدنيين، والسماح بتوزيع المساعدات الغذائية فقط عبر المنظمات الدولية في تلك المناطق المحددة.

ويأتي ذلك في تناقض مع تصريحات ويتكوف الأخيرة، التي أكد فيها أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستمضي قدمًا، وهي المرحلة التي تشمل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.



وبحسب "هآرتس"، فإن نتنياهو ينتظر تولي رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مهامه رسميًا في 6 مارس المقبل، ليشرف على وضع خطة عسكرية جديدة. وذكرت أن إسرائيل تخطط لتدمير شامل للمباني في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين وسط القطاع وخان يونس، سواء عبر القصف الجوي أو العمليات البرية.

وأشارت هآرتس إلى أن إسرائيل تعتمد على إدارة ترامب لممارسة ضغوط على حماس عبر قطر ومصر، مشيرة إلى أن حماس ترغب في تهدئة الأوضاع خلال شهر رمضان، لكنها لن توافق على إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة، حيث تسعى للاحتفاظ ببعضهم كورقة تفاوضية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن 63 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في غزة، نصفهم تقريبًا يعتقد أنهم لم يعودوا على قيد الحياة، فيما تشمل القائمة عددًا من الجنود الإسرائيليين.