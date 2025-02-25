سلام: لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول الشقيقة

وكالات

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن لبنان سيعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت.

وأضاف سلام، أن لبنان سيعمل أيضًا على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين.

وتابع: "حكومتنا على يقين بأننا إذا نجحنا في استتباب الأمن فإن بلدنا سيستعيد مكانته الخاصة كمقصد للسياح".

وأكد سلام أن الحكومة الجديدة تتبع سياسة خارجية بعيدة عن المحاور وعدم استخدام لبنان منصة للهجوم على دول شقيقة وصديقة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن لبنان أمام فرصة لحوار مع سوريا يحترم سيادة البلدين ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.