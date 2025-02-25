بعد تأكيده.. موسكو تنفي تصريحات ترامب بشأن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

(وكالات)

رفض القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول موافقة روسيا على نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، مشددًا على موقف موسكو الرافض لمثل هذه الخطوة.

وأكدت روسيا مرارًا معارضتها لوجود قوات من الناتو على الأراضي الأوكرانية، حيث صرح وزير الخارجية سيرجي لافروف الأسبوع الماضي بأن موسكو ستعتبر ذلك "تهديدًا مباشرًا" لسيادتها، حتى لو عملت تلك القوات تحت راية مختلفة.

وفي مؤتمر صحفي عند الإشارة إلى تصريحات ترامب بشأن موافقة موسكو على نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، امتنع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن نفي كلام الرئيس الأمريكي صراحة، لكنه أكد مجددًا موقف روسيا المعارض لهذه الفكرة، قائلًا: "هناك موقف واضح بشأن هذا الأمر عبر عنه وزير الخارجية الروسي لافروف. ليس لدي ما أضيفه أو أعلق عليه، وأترك هذا دون تعليق".

وكان ترامب قد صرح أمس الاثنين بأن واشنطن وموسكو لا تمانعان نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا في حال تم التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب، قائلًا: "نعم، بوتين سيقبل بذلك. لقد سألته هذا السؤال تحديدًا، وليس لديه أي مشكلة مع ذلك".

