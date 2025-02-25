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تحت التهديد.. إسرائيل تجبر الأسرى الفلسطينيين على محو عبارة "القدس عربية" (فيديو)

11:54 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، مقطع فيديو من داخل أحد السجون الإسرائيلية، يظهر حراسه وهم يجبرون معتقلين فلسطينيين على محو عبارات مكتوبة على الجدران.

وظهر في مقطع الفيديو أحد المعتقلين الفلسطينيين وهو يطلي جدار الزنزانة باللون الأبيض، بينما يجثو معتقلون آخرون على ركبهم ووجوههم إلى الحائط، وهم جميعًا تحت تهديد حارس السجن الذي يشهر سلاحه.

وقال السياسي الإسرائيلي المتطرف في تدوينة على منصة "إكس"، مساء الإثنين، "فخورون بمصلحة السجون. في سجن كتسيوت (النقب) تبين أن عبارات تحريضية كتبت على جدران عدة زنازين في أقسام الأمن، ومنها: (لن ننسى، لن نغفر، لن نركع)، و(القدس عربية)".

وأضاف: "بإشراف قائد السجن العميد مناحيم بيباس، اقتحمت قوات السجن الزنازين وأجبرت المعتقلين على الركوع على ركبهم وطلاء الجدار".

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد أوضحت أن الأسرى الفلسطينيين كتبوا هذه العبارات على جدران سجون الاحتلال، ردًا على الملابس التي أجبر الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم مؤخرًا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بموجب اتفاق غزة، على ارتدائها.

وكتب على هذه الملابس، التي أجبر الأسرى الفلسطينيين الممحررين على ارتدائها، عبارة "لا ننسى ولا نغفر" من كلا الجهتين.

وفور إطلاق سراحهم، أحرق الأسرى هذه الملابس.

وأعلنت إسرائيل تأجيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، والتي كان من المفترض الإفراج عنهم السبت الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 301 أسيرً فلسطينيًا، ممن كان يفترض الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من عملية التبادل، مقابل إفراج حماس عن جثماني محتجزين إسرائيليين خلال 48 ساعة.

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