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رويترز: مناورة بحرية صينية في بحر تاسمان تجبر 49 رحلة على تغيير مساراتها

11:53 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

مناورة بحرية صينية

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول أسترالي قوله: إنّ "مناورة بحرية صينية في بحر تاسمان أجبرت 49 رحلة على تغيير مساراتها".

وسبق وأن أعربت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، عن قلقها جراء التمارين بالذخيرة الحية التي أجرتها منذ أيام ثلاث سفن حربية صينية قبالة سواحل البلاد الشرقية.

وقالت الوزيرة إنها قلقة من غياب الشفافية بشأن هذه التمارين، وستنقل "هذه المخاوف" إلى بكين.

وبسبب هذه المناورات، كانت قد أصدرت وكالة سلامة الطيران الأسترالية تنبيهًا، ما اضطر بعض الرحلات التجارية إلى تغيير مسارها.

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مناورة بحرية صينية بحر تاسمان الصين
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