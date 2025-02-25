في الذكرى الـ31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي.. حماس: ذاكرتنا حية ولن نغفر هذه الجرائم

(وكالات)

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، بيانًا بمناسبة الذكرى الـ31 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، قالت فيه: "إن مجازر الاحتلال لن تمنحه شرعية أو سيادة على شبر من الأراضي الفلسطينية، ولن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة دفاعًا عن أرضه ومقدساته".

وارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي، المتطرف الإسرائيلي باروخ جولدشتاين في مثل هذا اليوم من عام 1994م، حيث ارتقى خلالها 29 شهيدًا وأُصيب العشرات من الأطفال والشيوخ.

وأضاف البيان أن هذه الذكرى تأتي في ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمراره في تنفيذ مخططاته العدوانية من الضم والتهجير واقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، تأكيدًا على سياسته الإجرامية الممنهجة ضد فلسطين والشعب الفلسطيني ومقدساته، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستهتارًا بكل قرارات المجتمع الدولي الرافضة للاحتلال والعدوان.

وأفاد البيان "أننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفي الذكرى الحادية والثلاثين لهذه المجزرة المروعة: نترحّم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال والدفاع عن الأرض والمقدسات، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، والحريّة القريبة لأسرانا الأبطال، ونحيّي جماهير شعبنا العظيم الثابتين على أرضهم والمتمسكين بحقوقهم في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات".

وقال البيان، إن مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل هي نموذج فاشي ممنهج ومتكرر ضد الشعب الفلسطيني، شاهد العالم تفاصيله في العدوان ضد قطاع غزة على يد المجرم نتنياهو وحكومته المتطرّفة وجيشه "الصهيونازي"، محذرة من تشكيل نتنياهو وحكومته خطرًا حقيقيًا ليس فقط على فلسطين وشعبها، بل أيضًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل صمت دولي وتقاعس عن تجريم انتهاكاتهم ووقفها.

وأضاف البيان، أن "مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر محاولات الاستيلاء والضمّ والتدنيس وطمس الهوية، ومنع المصلّين من أداء عبادتهم بقوّة السلاح وعربدة المستوطنين المتطرّفين، لن تفلح في ترهيب الشعب الفلسطيني أو تزوير حقائق التاريخ، ولن تمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على شبر من أرضه، وستفشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة دفاعًا عن أرضه ومقدساته".

وتابع البيان: "ذاكرة شعبنا حية، لن ينسى ولن يغفر هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو بحقّه، وليس آخرها جرائم الإبادة الجماعية ضد أهلنا في قطاع غزة على مدار أكثر من خمسة عشر شهرًا، وجرائمه المتواصلة في الضفة الغربية والقدس؛ فهي جرائم موصوفة وموثقة وثابتة، ولن تسقط بالتقادم".

وجددت حماس مطالبتها لمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وجميع المنظمات الحقوقية في العالم بضرورة محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على منع إفلاتهم من المحاكمة والعقاب، ورفض الضغوط الأمريكية الداعمة والشريكة للاحتلال في جرائمه ومجازره.

ودعت حماس، جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات إلى مواصلة الصمود والثبات والمقاومة، وتعزيز أواصر التلاحم الوطني.