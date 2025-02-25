"انتبه لغضب المملكة".. ما حقيقة تهديد بن سلمان لترامب؟ (فيديو)

وكالات

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وظهر بن سلمان في الفيديو "المزعوم" وهو يقول: "المملكة خاضت معارك كثيرة.. انتبه لغضب المملكة وإذا لزم الأمر سنواجهك".

خليفة المسلمين يقول لترمب انتبه لغضب المملكة

وإن شاء الله انك فاتح القدس

فاروق عصرنا

تعيش وتعيش المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/WYD93sIZjy — حبيب الرداعي (@AlrdaHbyb) February 12, 2025

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من المتابعين إلى مشاركته مع تعليقات تدعي أن السعودية قد حذرت ترامب، كما هددته بأنه "سيواجه غضب المملكة"، وفق ما تم تداوله.

لكن تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يعكس الخطاب الأصلي لولي العهد السعودي.

وظهر أن الفيديو المعدل تم استخدامه لتغيير وتحريف كلمات خطاب بن سلمان الذي ألقاه في ديسمبر 2023، خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى السعودي.

وكان الفيديو الأصلي قد تم نشره في ذلك الوقت، دون أن يتضمن أي حديث موجه للرئيس الأمريكي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مستشار الأمن السيبراني، محمد محسن رمضان، أن الفيديو المعدل يحتوي على "علامات التزييف العميق"، بما في ذلك حركة شفاه غير متزامنة مع الصوت وتغير طفيف في نبرة الصوت، لافتًا إلى أن جودة الصورة ضعيفة، مع تشوهات حول منطقة الفم.

ومن جهة أخرى، أفاد المتخصصان في الذكاء الاصطناعي، بلال أسعد وأحمد خليفة، بأن الفيديو المتداول تم تعديله باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما جعل حركة الشفاه لا تتماشى مع الصوت.