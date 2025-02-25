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توجيه عاجل من الصحة السعودية للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان

11:35 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

وزارة الصحة السعودية

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وكالات
أكدت وزارة الصحة السعودية ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وشددت الصحة السعودية على أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، موضحة أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم، نظرًا لاستمرار فعالية اللقاح طوال هذه المدة.

ولفتت الوزارة إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، داعية إلى حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح في عيادات تطعيم الكبار.

كما أكدت أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان تجربة آمنة وصحية أثناء أداء العمرة، ويأتي هذا التوجيه ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصحة لحماية صحة المعتمرين وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في تطوير نظام صحي متكامل يرفع من جودة الحياة، ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

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وزارة الصحة السعودية مناسك العمرة شهر رمضان
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